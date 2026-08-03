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NYSE-Handel im Blick

Handel in New York: So performt der S&P 500 nachmittags

Handel in New York: So performt der S&P 500 nachmittags

Der S&P 500 zeigt am Dienstagnachmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexandria Real Estate Equities Inc.
45.24 EUR 1.23 EUR 2.79 %
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Chipotle Mexican Grill Inc.
30.20 EUR -2.40 EUR -7.36 %
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Coherent Corp.
293.70 EUR 63.30 EUR 27.47 %
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Flex Ltd Registered Shs
103.92 EUR 5.16 EUR 5.22 %
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Gartner Inc.
144.00 EUR 13.95 EUR 10.73 %
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Grainger Inc., W.W.
1,184.00 EUR -7.00 EUR -0.59 %
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Marvell Technology
192.16 EUR 25.30 EUR 15.16 %
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NRG Energy Inc.
100.55 EUR -11.80 EUR -10.50 %
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NVIDIA Corp.
184.64 EUR 4.50 EUR 2.50 %
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Palantir
140.92 EUR 31.36 EUR 28.62 %
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Rockwell Automation Inc.
390.00 EUR -24.50 EUR -5.91 %
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Western Union Company
5.88 EUR 0.14 EUR 2.44 %
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Zebra Technologies Corp.
301.00 EUR 41.00 EUR 15.77 %
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Indizes
S&P 500
7,744.00 USD 143.50 USD 1.89 %
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Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 1,84 Prozent stärker bei 7.740,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,974 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,382 Prozent fester bei 7.629,54 Punkten, nach 7.600,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7.754,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.629,10 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7.483,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.200,75 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.329,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.754,49 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Palantir (+ 30,13 Prozent auf 163,51 USD), Zebra Technologies (+ 22,82 Prozent auf 358,18 USD), Gartner (+ 21,29 Prozent auf 183,79 USD), Coherent (+ 16,44 Prozent auf 335,50 USD) und Marvell Technology (+ 14,79 Prozent auf 222,44 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NRG Energy (-15,03 Prozent auf 117,66 USD), Rockwell Automation (-7,73 Prozent auf 443,80 USD), Alexandria Real Estate Equities (-6,64 Prozent auf 49,51 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,93 Prozent auf 35,24 USD) und Grainger (-4,54 Prozent auf 1.309,03 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die Palantir-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 21.635.530 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK