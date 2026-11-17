Index im Fokus

Der Dow Jones zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Um 17:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,65 Prozent leichter bei 50.758,47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,384 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52.267,06 Zählern und damit 1,28 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51.608,17 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.685,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.463,53 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der Dow Jones 52.002,41 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der Dow Jones 53.459,78 Punkte auf. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Wert von 46.590,24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,91 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Honeywell Technologies (+ 0,92 Prozent auf 219,96 USD), McDonalds (+ 0,62 Prozent auf 276,38 USD), Walt Disney (+ 0,33) Prozent auf 119,09 USD), Nike (-0,08 Prozent auf 38,23 USD) und Procter Gamble (-0,21 Prozent auf 172,66 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-9,58 Prozent auf 194,25 USD), IBM (-3,96 Prozent auf 232,91 USD), Microsoft (-3,83 Prozent auf 498,14 USD), UnitedHealth (-3,53 Prozent auf 397,47 USD) und JPMorgan Chase (-2,38 Prozent auf 330,16 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 31.438.293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,706 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net