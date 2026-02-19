DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.641 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,75 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Handel in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

20.02.26 22:33 Uhr
So bewegte sich der NASDAQ Composite letztendlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,90 Prozent stärker bei 22.886,07 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,619 Prozent leichter bei 22.542,28 Punkten, nach 22.682,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22.539,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22.948,87 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.954,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22.078,05 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 19.962,36 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,50 Prozent. Bei 23.988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.256,76 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 24,65 Prozent auf 29,68 USD), TTM Technologies (+ 7,51 Prozent auf 107,93 USD), Taylor Devices (+ 6,70 Prozent auf 89,95 USD), Microvision (+ 5,93 Prozent auf 0,85 USD) und Nice Systems (+ 5,50 Prozent auf 117,69 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Cogent Communications (-29,36 Prozent auf 18,59 USD), Akamai (-14,07 Prozent auf 94,17 USD), Universal Display (-11,14 Prozent auf 104,07 USD), Nissan Motor (-6,22 Prozent auf 2,87 USD) und Cerus (-5,86 Prozent auf 2,41 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.551.545 Aktien gehandelt. Mit 3,885 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

