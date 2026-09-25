Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Mittag steigen

Index-Performance im Fokus

25.09.26 12:25 Uhr

Aktuell herrscht in Paris ein ruhiger Handel.

Am Freitag erhöht sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,15 Prozent auf 8.093,66 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,428 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,651 Prozent auf 8.134,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8.081,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.136,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.082,84 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,126 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.439,20 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 8.431,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7.795,42 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,24 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 203.777 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202,141 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net