Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Mittag steigen

CAC 40-Entwicklung

12:25

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Am Dienstag erhöht sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0,36 Prozent auf 8.510,26 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,493 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,238 Prozent auf 8.500,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8.479,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.500,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.545,68 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.218,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7.908,74 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 7.723,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,84 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.642,23 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 97.389 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 244,664 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

2026 hat die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net