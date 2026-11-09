Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus
Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.
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Am Montag verbucht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,23 Prozent auf 8.119,90 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,392 Prozent auf 8.107,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8.139,00 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.107,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.126,17 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der CAC 40 bei 7.803,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.714,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 7.950,18 Punkten.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,919 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 13.656 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,256 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
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