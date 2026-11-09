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CAC 40-Entwicklung

Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Paris aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198.64 EUR 3.08 EUR 1.57 %
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Carrefour S.A.
13.62 EUR 0.14 EUR 1.04 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
447.20 EUR -2.70 EUR -0.60 %
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Pernod Ricard S.A.
71.32 EUR 0.94 EUR 1.34 %
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Renault S.A.
28.82 EUR 0.18 EUR 0.63 %
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Stellantis
3.96 EUR -0.04 EUR -1.12 %
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Indizes
CAC 40
8,167.16 EUR 28.16 EUR 0.35 %
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Am Montag verbucht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,23 Prozent auf 8.119,90 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,392 Prozent auf 8.107,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8.139,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.107,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.126,17 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der CAC 40 bei 7.803,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8.714,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 7.950,18 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,919 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 13.656 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,256 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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