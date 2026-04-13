Handel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu

Index-Performance im Fokus

Der CAC 40 verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,62 Prozent nach oben auf 8.287,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,423 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8.254,38 Zählern und damit 0,223 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8.235,98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.311,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.249,79 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7.911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.01.2026, stand der CAC 40 bei 8.330,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7.273,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,12 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 47.644 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,906 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie hat mit 2,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net