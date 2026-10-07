Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start

CAC 40-Entwicklung

07.10.26 09:27 Uhr

Der CAC 40 fällt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,58 Prozent tiefer bei 7.819,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,341 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.813,08 Zählern und damit 0,661 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.865,07 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.813,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.821,66 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,367 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.306,15 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 07.07.2026, mit 8.436,24 Punkten bewertet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 7.974,85 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,59 Prozent abwärts. Bei 8.755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 64.074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net