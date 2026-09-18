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Index-Performance im Fokus

Handel in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach

Handel in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach

Der CAC 40 verliert heute an Wert.

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Aktien
Airbus SE
196.32 EUR 0.04 EUR 0.02 %
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Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,69 Prozent leichter bei 8.130,42 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,442 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,408 Prozent auf 8.153,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8.186,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.125,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8.161,07 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,027 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 8.509,36 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 8.467,98 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Stand von 7.854,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,791 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 82.589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 202,885 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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