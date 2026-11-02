Handel in Paris: CAC 40 steigt

Kursentwicklung

02.11.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 gewinnt am Montag an Wert.

Am Montag verbucht der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext ein Plus in Höhe von 0,43 Prozent auf 8.003,65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.958,89 Zählern und damit 0,132 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.969,42 Punkte).

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.944,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8.010,24 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7.897,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8.509,64 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.121,07 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,34 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 98.002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 232,421 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,09 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net