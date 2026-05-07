Handel in Paris: CAC 40 verliert mittags

CAC 40 im Blick

Anleger in Paris treten am Dienstagmittag den Rückzug an.

Am Dienstag geht es im CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0,55 Prozent auf 8.011,76 Punkte nach unten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,380 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,02 Prozent auf 7.973,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8.056,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.026,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7.962,75 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 8.259,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der CAC 40 noch bei 8.340,56 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 12.05.2025, mit 7.850,10 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent abwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 60.748 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 233,757 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Mit 7,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie an.

Redaktion finanzen.net