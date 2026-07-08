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CAC 40 aktuell

Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich fester

Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich fester

Am Donnerstag wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
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Indizes
CAC 40
8,277.50 EUR 24.84 EUR 0.3 %
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Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,23 Prozent stärker bei 8.271,29 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,665 Prozent stärker bei 8.307,51 Punkten, nach 8.252,66 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8.262,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8.319,65 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,92 Prozent nach unten. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 09.06.2026, mit 8.203,43 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 8.245,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7.878,46 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,928 Prozent aufwärts. Bei 8.642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 161.684 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 244,713 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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08:36 Airbus SE Buy UBS AG
08.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets