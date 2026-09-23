Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags schwächer

Euronext-Handel im Fokus

23.09.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 kommt am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 8.151,83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,433 Prozent fester bei 8.190,22 Punkten, nach 8.154,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.142,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8.199,66 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,592 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 8.484,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.340,71 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 7.872,02 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,529 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 100.673 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 203,894 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net