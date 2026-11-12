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CAC 40-Performance im Blick

Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich schlussendlich fester

Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich schlussendlich fester

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207.00 EUR -4.15 EUR -1.97 %
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Carrefour S.A.
14.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
447.30 EUR 1.45 EUR 0.33 %
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Pernod Ricard S.A.
71.32 EUR -0.48 EUR -0.67 %
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Renault S.A.
28.67 EUR -1.00 EUR -3.37 %
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Stellantis
3.58 EUR -0.14 EUR -3.66 %
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Indizes
CAC 40
8,361.36 EUR 28.49 EUR 0.34 %
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Der CAC 40 verbuchte im Euronext-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 8.361,36 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,485 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,398 Prozent auf 8.366,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8.332,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8.401,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.339,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 3,14 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7.832,88 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 8.674,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.241,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 603.057 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 236,091 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
04.11.26 Airbus SE Buy UBS AG
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK

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