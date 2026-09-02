Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

CAC 40-Performance im Fokus

03.09.26 17:57 Uhr

Wenig Veränderung war am Donnerstagabend in Paris zu beobachten.

Letztendlich schloss der CAC 40 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 8.286,40 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,499 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,064 Prozent auf 8.275,37 Punkte an der Kurstafel, nach 8.280,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.288,82 Punkte, das Tagestief hingegen 8.240,50 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8.613,82 Punkte taxiert. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 8.150,42 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7.719,71 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,11 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 394.116 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 218,893 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,63 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net