Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen

Euronext-Handel im Fokus

21.10.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 verzeichnete am Mittwochabend Kursanstiege.

Zum Handelsschluss bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,06 Prozent fester bei 7.921,68 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,360 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,051 Prozent schwächer bei 7.834,51 Punkten, nach 7.838,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.830,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.926,38 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,460 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 8.138,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.363,14 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Wert von 8.258,86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,34 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 407.616 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,681 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,87 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net