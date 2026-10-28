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CAC 40-Entwicklung

Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart fester

Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart fester

CAC 40-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.94 EUR -0.34 EUR -0.18 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
427.30 EUR -6.95 EUR -1.60 %
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Pernod Ricard S.A.
66.48 EUR -0.62 EUR -0.92 %
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Renault S.A.
25.78 EUR -0.14 EUR -0.54 %
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Stellantis
3.84 EUR 0.12 EUR 3.35 %
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Indizes
CAC 40
7,886.63 EUR -0.51 EUR -0.01 %
News | Analysen

Am Mittwoch erhöht sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,02 Prozent auf 7.888,57 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,361 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,371 Prozent auf 7.916,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.887,14 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7.886,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.918,74 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,922 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 8.078,48 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 28.07.2026, einen Wert von 8.458,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.216,58 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,74 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 77.796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228,777 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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