DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.356 +0,6%Bitcoin 73.819 +1,3%Euro 1,1199 -0,1%Öl 104,6 +0,3%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Handel in Paris: Letztendlich Pluszeichen im CAC 40

Handel in Paris: Letztendlich Pluszeichen im CAC 40

Der CAC 40 verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -0.10 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
380.75 EUR 6.90 EUR 1.85 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
61.40 EUR 0.82 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
26.60 EUR 0.68 EUR 2.62 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
4.00 EUR -0.01 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,803.33 EUR 73.64 EUR 0.95 %
News | Analysen

Der CAC 40 verbuchte im Euronext-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,95 Prozent auf 7.803,33 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,325 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,800 Prozent auf 7.791,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7.729,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.825,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.766,99 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,568 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Wert von 8.156,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.326,62 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8.041,36 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 511.112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 198,900 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:06 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
08:36 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.