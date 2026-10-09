Handel in Paris: Letztendlich Pluszeichen im CAC 40

Kursentwicklung

09.10.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 verzeichnete am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Der CAC 40 verbuchte im Euronext-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,95 Prozent auf 7.803,33 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,325 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,800 Prozent auf 7.791,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7.729,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.825,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.766,99 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,568 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Wert von 8.156,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8.326,62 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8.041,36 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,78 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 511.112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 198,900 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,46 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net