Handel in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Mittag

Index-Bewegung

Der CAC 40 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Am Dienstag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,53 Prozent im Plus bei 8.411,64 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,461 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 8.377,86 Punkte an der Kurstafel, nach 8.367,33 Punkten am Vortag.

Bei 8.412,83 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.371,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der CAC 40 8.183,34 Punkte auf. Der CAC 40 lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 7.772,45 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.665,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,64 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8.642,23 Punkte. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 136.372 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,688 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net