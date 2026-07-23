Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Freitagmittag

CAC 40-Performance im Fokus

24.07.26 12:25 Uhr

Der CAC 40 performt heute positiv.

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent aufwärts auf 8.331,41 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,474 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,174 Prozent leichter bei 8.284,68 Punkten in den Handel, nach 8.299,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.337,93 Punkte, das Tagestief hingegen 8.278,64 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,181 Prozent zu. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 8.385,49 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 24.04.2026, mit 8.157,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, stand der CAC 40 noch bei 7.818,28 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,66 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8.642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 96.322 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,953 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net