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Kursentwicklung im Fokus

Handel in Wien: ATX am Mittwochmittag im Aufwind

Handel in Wien: ATX am Mittwochmittag im Aufwind

Der ATX macht am Mittwochmittag Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
82.70 EUR -1.00 EUR -1.19 %
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AT & S (AT&S)
125.40 EUR 13.40 EUR 11.96 %
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CA Immobilien
21.40 EUR 0.10 EUR 0.47 %
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Erste Group Bank AG
117.20 EUR 1.00 EUR 0.86 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
30.80 EUR -0.30 EUR -0.96 %
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OMV AG
71.65 EUR 1.20 EUR 1.70 %
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Österreichische Post AG
31.90 EUR -0.10 EUR -0.31 %
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PORR AG
33.50 EUR 0.30 EUR 0.90 %
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UNIQA Insurance AG
18.30 EUR 0.22 EUR 1.22 %
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voestalpine AG
40.18 EUR -0.84 EUR -2.05 %
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Wienerberger AG
17.52 EUR -0.47 EUR -2.61 %
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Indizes
ATX
6,691.40 EUR 40.85 EUR 0.61 %
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Am Mittwoch verbucht der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,34 Prozent auf 6.673,49 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 190,442 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.651,16 Zählern und damit 0,009 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.650,55 Punkte).

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.731,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.650,83 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der ATX bereits um 3,71 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 6.543,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6.672,96 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Wert von 4.858,93 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 24,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 9,40 Prozent auf 123,40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,08 Prozent auf 18,66 EUR), OMV (+ 1,99 Prozent auf 71,65 EUR), EVN (+ 1,81 Prozent auf 31,00 EUR) und Andritz (+ 1,68 Prozent auf 84,60 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil voestalpine (-3,32 Prozent auf 40,18 EUR), Wienerberger (-1,79 Prozent auf 17,55 EUR), CA Immobilien (-1,42 Prozent auf 20,90 EUR), PORR (-1,20 Prozent auf 32,95 EUR) und Erste Group Bank (-0,93 Prozent auf 116,60 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 176.817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 44,516 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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