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Kursentwicklung

Handel in Wien: ATX beendet den Handel wenig bewegt

19.06.26 17:57 Uhr
Handel in Wien: ATX beendet den Handel wenig bewegt | finanzen.net

Der ATX schloss den Handelstag stabil ab.

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ATX
6.527,6 PKT 0,2 PKT 0,00%
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Schlussendlich beendete der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 6.527,59 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 182,148 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,036 Prozent tiefer bei 6.525,09 Punkten in den Handel, nach 6.527,41 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.534,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.479,58 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 4,27 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der ATX mit 5.836,92 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.263,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.307,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 21,97 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.571,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 2,76 Prozent auf 29,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,08 Prozent auf 65,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,70 Prozent auf 17,16 EUR), Erste Group Bank (+ 0,69 Prozent auf 116,90 EUR) und PORR (+ 0,67 Prozent auf 44,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen STRABAG SE (-3,67 Prozent auf 86,70 EUR), voestalpine (-2,46 Prozent auf 43,70 EUR), Lenzing (-1,55 Prozent auf 28,55 EUR), Wienerberger (-1,41 Prozent auf 23,82 EUR) und Andritz (-0,89 Prozent auf 78,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1.257.218 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,016 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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