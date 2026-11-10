Handel in Wien: ATX beendet die Sitzung mit Gewinnen
Mit dem ATX ging es am zweiten Tag der Woche aufwärts.
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Am Dienstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 1,34 Prozent höher bei 6.650,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187,366 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 6.562,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6.562,46 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6.562,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.695,93 Punkten verzeichnete.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.543,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der ATX einen Wert von 6.653,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4.836,42 Punkte.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,27 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 9,25 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 3,25 Prozent auf 108,00 EUR), Erste Group Bank (+ 2,71 Prozent auf 117,70 EUR), BAWAG (+ 2,09 Prozent auf 171,30 EUR) und Raiffeisen (+ 1,96 Prozent auf 62,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-3,76 Prozent auf 11,26 EUR), OMV (-1,47 Prozent auf 70,25 EUR), EVN (-1,46 Prozent auf 30,45 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 31,95 EUR) und CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,20 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 540.608 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43,312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion Finanzen.net
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