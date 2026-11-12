Handel in Wien: ATX-Börsianer greifen am Mittag zu

Index-Performance im Fokus

12.11.26 12:26 Uhr

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,28 Prozent höher bei 6.757,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 193,234 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,022 Prozent tiefer bei 6.737,36 Punkten, nach 6.738,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Donnerstag bei 6.765,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.689,44 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 5,02 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der ATX noch bei 6.609,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bewegte sich der ATX bei 6.710,19 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 4.931,68 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 26,27 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,96 Prozent auf 131,20 EUR), Lenzing (+ 2,65 Prozent auf 11,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), PORR (+ 1,80 Prozent auf 33,85 EUR) und voestalpine (+ 1,62 Prozent auf 39,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Wienerberger (-1,74 Prozent auf 16,90 EUR), STRABAG SE (-1,63 Prozent auf 108,40 EUR), Raiffeisen (-0,93 Prozent auf 63,60 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 32,00 EUR) und Erste Group Bank (-0,25 Prozent auf 117,70 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 288.002 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,721 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net