Handel in Wien: ATX klettert zum Handelsstart

Kursentwicklung im Fokus

Der ATX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Am Dienstag verbucht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,53 Prozent auf 6.107,68 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 172,562 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6.075,32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.075,32 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6.071,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.112,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 5.794,70 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 02.03.2026, mit 5.634,07 Punkten bewertet. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 4.436,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 14,12 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.167,48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Palfinger (+ 2,78 Prozent auf 35,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,76 Prozent auf 48,68 EUR), Wienerberger (+ 1,74 Prozent auf 24,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,72 Prozent auf 142,00 EUR) und STRABAG SE (+ 1,62 Prozent auf 94,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen voestalpine (-1,12 Prozent auf 45,80 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,90 EUR), OMV (-0,16 Prozent auf 62,30 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 61,20 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 28,90 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 50.784 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,006 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 7,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net