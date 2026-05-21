DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 -0,5%Nas26.421 +0,5%Bitcoin66.068 -1,1%Euro1,1614 -0,1%Öl102,3 -2,5%Gold4.521 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet hätte Wie viel eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet hätte
SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht SHIBA INU: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX-Kursentwicklung

Handel in Wien: ATX legt letztendlich zu

22.05.26 17:57 Uhr
Handel in Wien: ATX legt letztendlich zu | finanzen.net

Der ATX entwickelte sich heute positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
75,20 EUR 1,30 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
132,40 EUR 15,00 EUR 12,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
25,70 EUR 0,55 EUR 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
96,50 EUR -1,05 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29,25 EUR 0,35 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
24,70 EUR 0,70 EUR 2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
62,60 EUR -0,65 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31,55 EUR -0,20 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
47,54 EUR 0,76 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
35,00 EUR 1,25 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
89,00 EUR 1,80 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
61,10 EUR 0,95 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
45,34 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.982,8 PKT 72,3 PKT 1,22%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss stieg der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,22 Prozent auf 5.982,75 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 167,026 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 5.911,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5.910,42 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.005,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.910,66 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,12 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 22.04.2026, mit 5.809,61 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 5.807,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 4.404,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,79 Prozent aufwärts. 6.018,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 12,18 Prozent auf 130,80 EUR), Andritz (+ 4,08 Prozent auf 76,50 EUR), Lenzing (+ 2,90 Prozent auf 24,80 EUR), voestalpine (+ 2,04 Prozent auf 46,02 EUR) und STRABAG SE (+ 1,72 Prozent auf 88,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Verbund (-2,59 Prozent auf 60,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 34,35 EUR), CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 25,25 EUR), OMV (-0,40 Prozent auf 62,65 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 493.661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,200 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AT & S (AT&S)

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
15.04.2009AT&S haltenErste Bank AG
30.01.2009AT&S haltenErste Bank AG
03.11.2008AT&S haltenErste Bank AG
22.10.2008AT&S neutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2008AT&S holdRaiffeisen Centrobank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2009AT&S verkaufenErste Bank AG
19.05.2009AT&S neues KurszielJP Morgan Chase & Co.
17.12.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2007AT&S strikt meidenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT & S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen