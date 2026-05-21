Handel in Wien: ATX legt letztendlich zu

ATX-Kursentwicklung

Der ATX entwickelte sich heute positiv.

Zum Handelsschluss stieg der ATX im Wiener Börse-Handel um 1,22 Prozent auf 5.982,75 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 167,026 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,010 Prozent auf 5.911,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5.910,42 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.005,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.910,66 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 2,12 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 22.04.2026, mit 5.809,61 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 5.807,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.05.2025, den Wert von 4.404,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,79 Prozent aufwärts. 6.018,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 12,18 Prozent auf 130,80 EUR), Andritz (+ 4,08 Prozent auf 76,50 EUR), Lenzing (+ 2,90 Prozent auf 24,80 EUR), voestalpine (+ 2,04 Prozent auf 46,02 EUR) und STRABAG SE (+ 1,72 Prozent auf 88,90 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Verbund (-2,59 Prozent auf 60,15 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 34,35 EUR), CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 25,25 EUR), OMV (-0,40 Prozent auf 62,65 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 493.661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,200 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,14 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net