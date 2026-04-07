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ATX-Entwicklung

Handel in Wien: ATX legt zum Start deutlich zu

08.04.26 09:28 Uhr
Handel in Wien: ATX legt zum Start deutlich zu | finanzen.net

Der ATX verzeichnet am Morgen erhebliche Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
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ATX
5.649,1 PKT 205,7 PKT 3,78%
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Am Mittwoch notiert der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 3,56 Prozent stärker bei 5.637,22 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 159,654 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,118 Prozent auf 5.436,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5.443,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.436,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.650,39 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 3,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, mit 5.403,65 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bewegte sich der ATX bei 5.412,09 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 3.705,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,33 Prozent aufwärts. Bei 5.856,94 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 13,50 Prozent auf 190,00 EUR), voestalpine (+ 10,75 Prozent auf 42,46 EUR), AT S (AT&S) (+ 9,23 Prozent auf 63,90 EUR), Wienerberger (+ 8,59 Prozent auf 25,02 EUR) und Lenzing (+ 8,15 Prozent auf 24,55 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil OMV (-4,95 Prozent auf 60,45 EUR), Verbund (-3,73 Prozent auf 64,60 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 36,25 EUR) und Österreichische Post (+ 1,29 Prozent auf 35,45 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 113.384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 36,549 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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