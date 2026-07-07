DAX 25.118 +0,9%ESt50 6.284 +1,3%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,18 +0,7%Nas 26.111 +0,9%Bitcoin 54.817 +0,6%Euro 1,1443 +0,2%Öl 76,4 -3,9%Gold 4.131 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Handel in Wien: ATX letztendlich mit Kursplus

Handel in Wien: ATX letztendlich mit Kursplus

Der ATX entwickelte sich am Donnerstag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
193.40 EUR 13.40 EUR 7.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23.75 EUR -0.05 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
114.20 EUR -3.20 EUR -2.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
24.95 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
58.50 EUR -0.35 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31.65 EUR 0.10 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
42.95 EUR -0.70 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30.35 EUR 0.30 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
87.00 EUR -3.20 EUR -3.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
57.85 EUR 1.10 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
40.74 EUR -0.88 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6,456.83 EUR 80.27 EUR 1.26 %
News | Analysen

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,26 Prozent fester bei 6.456,83 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 181,231 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,183 Prozent auf 6.388,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6.376,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6.387,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.469,76 Zähler.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,66 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 6.008,65 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 5.655,52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Wert von 4.493,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,65 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,08 Prozent auf 191,80 EUR), Erste Group Bank (+ 3,63 Prozent auf 117,10 EUR), PORR (+ 1,76 Prozent auf 43,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,74 Prozent auf 32,10 EUR) und CA Immobilien (+ 1,68 Prozent auf 24,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-1,64 Prozent auf 40,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,63 Prozent auf 30,20 EUR), STRABAG SE (-1,26 Prozent auf 86,50 EUR), Verbund (-0,87 Prozent auf 57,05 EUR) und Lenzing (-0,80 Prozent auf 24,65 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 475.304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,987 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank