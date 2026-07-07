Handel in Wien: ATX letztendlich mit Kursplus
Der ATX entwickelte sich am Donnerstag positiv.
Werte in diesem Artikel
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,26 Prozent fester bei 6.456,83 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 181,231 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,183 Prozent auf 6.388,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6.376,56 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6.387,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.469,76 Zähler.
ATX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,66 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 6.008,65 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 5.655,52 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Wert von 4.493,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,65 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Punkten.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6,08 Prozent auf 191,80 EUR), Erste Group Bank (+ 3,63 Prozent auf 117,10 EUR), PORR (+ 1,76 Prozent auf 43,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,74 Prozent auf 32,10 EUR) und CA Immobilien (+ 1,68 Prozent auf 24,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-1,64 Prozent auf 40,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,63 Prozent auf 30,20 EUR), STRABAG SE (-1,26 Prozent auf 86,50 EUR), Verbund (-0,87 Prozent auf 57,05 EUR) und Lenzing (-0,80 Prozent auf 24,65 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 475.304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,987 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX-Titel
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
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