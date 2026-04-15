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Index-Bewegung

Handel in Wien: ATX mittags in Grün

16.04.26 12:25 Uhr
Handel in Wien: ATX mittags in Grün | finanzen.net

Für den ATX geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
68,30 EUR 0,40 EUR 0,59%
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AT & S (AT&S)
75,40 EUR 3,90 EUR 5,45%
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CA Immobilien
26,45 EUR 0,60 EUR 2,32%
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
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OMV AG
58,05 EUR 0,45 EUR 0,78%
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Österreichische Post AG
34,90 EUR 0,45 EUR 1,31%
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Palfinger AG
36,95 EUR 0,15 EUR 0,41%
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Raiffeisen
46,26 EUR 0,14 EUR 0,30%
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Schoeller-Bleckmann
36,85 EUR -0,45 EUR -1,21%
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STRABAG SE
89,20 EUR -1,10 EUR -1,22%
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Vienna Insurance
67,70 EUR 0,30 EUR 0,45%
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Wienerberger AG
25,16 EUR 0,22 EUR 0,88%
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Indizes
ATX
5.900,5 PKT 18,3 PKT 0,31%
Charts|News|Analysen

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 5.900,27 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 169,740 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 5.882,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5.882,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.914,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.881,95 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.298,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5.470,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der ATX mit 3.918,10 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,25 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.921,67 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 6,65 Prozent auf 75,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,33 Prozent auf 26,70 EUR), Wienerberger (+ 1,29 Prozent auf 25,10 EUR), STRABAG SE (+ 0,79 Prozent auf 88,80 EUR) und Andritz (+ 0,59 Prozent auf 68,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Palfinger (-1,64 Prozent auf 36,05 EUR), Vienna Insurance (-0,45 Prozent auf 67,10 EUR), Erste Group Bank (-0,38 Prozent auf 105,90 EUR), EVN (-0,18 Prozent auf 28,35 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,14 Prozent auf 36,60 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 145.740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,249 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 6,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
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