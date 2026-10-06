Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Wiener Börse-Handel im Fokus

06.10.26 09:28 Uhr

So bewegt sich der ATX am Dienstagmorgen.

Um 09:10 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 6.757,74 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 189,566 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6.745,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6.746,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.784,15 Punkte, das Tagestief hingegen 6.744,24 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6.858,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, notierte der ATX bei 6.565,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.730,14 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 26,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,65 EUR), Erste Group Bank (+ 0,70 Prozent auf 115,70 EUR), BAWAG (+ 0,57 Prozent auf 176,00 EUR), OMV (+ 0,49 Prozent auf 71,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,44 Prozent auf 68,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Wienerberger (-3,83 Prozent auf 16,05 EUR), PORR (-0,48 Prozent auf 30,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,44 Prozent auf 226,00 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR) und voestalpine (-0,36 Prozent auf 43,76 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 250.654 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,128 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net