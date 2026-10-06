DAX 25.445 +0,8%ESt50 6.287 +0,7%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.469 +0,1%Euro 1,1236 +0,1%Öl 99,7 -0,6%Gold 4.152 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wiener Börse-Handel im Fokus

Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Handel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

So bewegt sich der ATX am Dienstagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
229.50 EUR 4.00 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen
BAWAG
175.80 EUR 0.20 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen
CA Immobilien
21.65 EUR 0.15 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen
Erste Group Bank AG
115.40 EUR 1.70 EUR 1.50 %
Charts | News | Analysen
Mayr-Melnhof Karton AG
67.60 EUR 0.10 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
OMV AG
71.40 EUR 0.30 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen
Österreichische Post AG
30.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
PORR AG
31.15 EUR 0.05 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
STRABAG SE
103.00 EUR -0.40 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
voestalpine AG
43.84 EUR -0.04 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Wienerberger AG
16.36 EUR -0.38 EUR -2.27 %
Charts | News | Analysen
Indizes
ATX
6,797.71 EUR 51.66 EUR 0.77 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,17 Prozent auf 6.757,74 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 189,566 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 6.745,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6.746,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6.784,15 Punkte, das Tagestief hingegen 6.744,24 Zähler.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6.858,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, notierte der ATX bei 6.565,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.730,14 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 26,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 0,93 Prozent auf 21,65 EUR), Erste Group Bank (+ 0,70 Prozent auf 115,70 EUR), BAWAG (+ 0,57 Prozent auf 176,00 EUR), OMV (+ 0,49 Prozent auf 71,40 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,44 Prozent auf 68,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Wienerberger (-3,83 Prozent auf 16,05 EUR), PORR (-0,48 Prozent auf 30,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,44 Prozent auf 226,00 EUR), STRABAG SE (-0,39 Prozent auf 102,80 EUR) und voestalpine (-0,36 Prozent auf 43,76 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 250.654 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,128 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 6,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Aktuelle AT S (AT&S) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

AT S (AT&S) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.