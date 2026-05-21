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ATX Prime aktuell

Handel in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

22.05.26 12:25 Uhr
Handel in Wien: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen | finanzen.net

Für den ATX Prime geht es derzeit aufwärts.

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ATX Prime
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Um 12:08 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1,47 Prozent auf 2.966,47 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 2.923,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2.923,50 Punkten am Vortag.

Bei 2.923,61 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2.966,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.876,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 2.886,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wurde der ATX Prime auf 2.216,81 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,60 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2.973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 10,12 Prozent auf 128,40 EUR), Raiffeisen (+ 3,17 Prozent auf 47,56 EUR), STRABAG SE (+ 2,86 Prozent auf 89,90 EUR), Frequentis (+ 2,82 Prozent auf 72,80 EUR) und Palfinger (+ 2,71 Prozent auf 34,10 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Warimpex (-4,91 Prozent auf 0,50 EUR), Wolford (-3,57 Prozent auf 2,70 EUR), Verbund (-2,02 Prozent auf 60,50 EUR), Polytec (-1,40 Prozent auf 4,23 EUR) und ZUMTOBEL (-1,12 Prozent auf 3,53 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 98.239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 38,200 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die ZUMTOBEL-Aktie hat mit 7,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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