Handel in Wien: ATX Prime beendet den Dienstagshandel im Minus

Kursentwicklung

29.09.26 17:57 Uhr

ATX Prime-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Dienstag stand der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1,07 Prozent im Minus bei 3.396,42 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 3.433,02 Punkte an der Kurstafel, nach 3.433,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.441,65 Punkte, das Tagestief hingegen 3.393,23 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 3.335,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der ATX Prime 3.125,77 Punkte auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 2.320,91 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 27,77 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 9,09 Prozent auf 216,00 EUR), Palfinger (+ 1,84 Prozent auf 30,40 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 53,80 EUR), AMAG (+ 1,09 Prozent auf 27,70 EUR) und Semperit (+ 0,79 Prozent auf 19,25 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Kapsch TrafficCom (-3,65 Prozent auf 3,96 EUR), voestalpine (-3,42 Prozent auf 44,66 EUR), Erste Group Bank (-2,61 Prozent auf 123,10 EUR), Wienerberger (-2,32 Prozent auf 17,26 EUR) und OMV (-2,26 Prozent auf 71,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 481.798 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,818 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net