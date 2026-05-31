Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

ATX Prime im Fokus

So bewegt sich der ATX Prime am Montag.

Am Montag notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,28 Prozent tiefer bei 3.030,86 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,018 Prozent auf 3.038,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3.039,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.047,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.030,86 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.865,52 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der ATX Prime mit 2.840,18 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.219,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 14,02 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3.047,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2.489,01 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 1,56 Prozent auf 58,45 EUR), UBM Development (+ 1,43 Prozent auf 17,75 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,13 Prozent auf 142,60 EUR), OMV (+ 0,81 Prozent auf 62,15 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,36 Prozent auf 5,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-7,30 Prozent auf 2,54 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-5,03 Prozent auf 75,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,52 Prozent auf 9,60 EUR), Warimpex (-3,08 Prozent auf 0,50 EUR) und Polytec (-2,95 Prozent auf 4,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 37.066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40,006 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die ZUMTOBEL-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net