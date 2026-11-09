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Index-Performance im Fokus

Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Handel in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Der ATX Prime verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
114.40 EUR 9.20 EUR 8.75 %
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DO & CO
226.00 EUR 17.50 EUR 8.39 %
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Erste Group Bank AG
113.50 EUR 2.00 EUR 1.79 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.05 EUR 0.55 EUR 1.80 %
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Flughafen Wien AG
52.60 EUR 1.20 EUR 2.33 %
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Frequentis
58.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.76 EUR 0.08 EUR 2.17 %
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OMV AG
71.10 EUR -0.80 EUR -1.11 %
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Polytec
4.09 EUR 0.10 EUR 2.51 %
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PORR AG
31.55 EUR -0.80 EUR -2.47 %
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Raiffeisen
61.50 EUR 1.90 EUR 3.19 %
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Verbund AG
71.10 EUR -0.30 EUR -0.42 %
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Indizes
ATX Prime
3,219.75 EUR 60.74 EUR 1.92 %
News | Analysen

Am Montag legte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,92 Prozent auf 3.219,75 Punkte zu. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3.159,01 Punkten, nach 3.159,01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 3.234,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.155,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 3.212,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.277,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 2.361,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,13 Prozent aufwärts. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Frequentis (+ 6,79 Prozent auf 62,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,29 Prozent auf 111,40 EUR), Raiffeisen (+ 4,36 Prozent auf 61,10 EUR), PORR (+ 3,92 Prozent auf 33,10 EUR) und DO (+ 3,43 Prozent auf 226,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Verbund (-2,13 Prozent auf 71,15 EUR), Polytec (-1,68 Prozent auf 4,09 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,32 Prozent auf 3,75 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,40 EUR) und OMV (-0,63 Prozent auf 71,30 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 362.524 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 43,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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