Handel in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

ATX Prime im Fokus

20.08.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime gibt heute nach.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,38 Prozent leichter bei 3.233,05 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,038 Prozent auf 3.246,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3.245,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.255,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.223,53 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.151,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2.920,93 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 2.405,64 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,63 Prozent. Bei 3.337,77 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.489,01 Punkte.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 5,54 Prozent auf 30,50 EUR), Semperit (+ 1,53 Prozent auf 16,60 EUR), Frequentis (+ 1,45 Prozent auf 69,90 EUR), Verbund (+ 1,39 Prozent auf 58,30 EUR) und Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), voestalpine (-4,03 Prozent auf 42,86 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,84 Prozent auf 77,70 EUR), Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR) und AT S (AT&S) (-3,36 Prozent auf 144,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 269.461 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47,119 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net