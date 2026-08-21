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Marktbericht

Handel in Wien: ATX Prime letztendlich auf grünem Terrain

Handel in Wien: ATX Prime letztendlich auf grünem Terrain

Am Freitag zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
156.00 EUR 7.60 EUR 5.12 %
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Erste Group Bank AG
121.90 EUR -3.70 EUR -2.95 %
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Lenzing AG
23.25 EUR -0.05 EUR -0.21 %
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Marinomed Biotech AG
4.24 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
76.70 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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OMV AG
67.20 EUR 0.10 EUR 0.15 %
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Rosenbauer
63.40 EUR 3.40 EUR 5.67 %
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Semperit AG Holding
17.25 EUR 0.30 EUR 1.77 %
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STRABAG SE
97.90 EUR 11.50 EUR 13.31 %
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UBM Development AG
16.85 EUR -0.50 EUR -2.88 %
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Vienna Insurance
71.40 EUR 0.70 EUR 0.99 %
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Wienerberger AG
19.84 EUR -0.01 EUR -0.05 %
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Wolford AG
1.94 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ZUMTOBEL AG
4.07 EUR 0.01 EUR 0.25 %
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Indizes
ATX Prime
3,335.76 EUR 51.20 EUR 1.56 %
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Zum Handelsende bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,56 Prozent höher bei 3.335,76 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 3.284,89 Punkten in den Freitagshandel, nach 3.284,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.284,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.336,71 Zählern.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3.123,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2.987,50 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 2.322,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,49 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.337,77 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 15,75 Prozent auf 99,20 EUR), Wolford (+ 12,50 Prozent auf 2,34 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,04 Prozent auf 154,20 EUR), Semperit (+ 3,59 Prozent auf 17,30 EUR) und Rosenbauer (+ 3,50 Prozent auf 65,00 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-2,22 Prozent auf 4,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,81 Prozent auf 76,10 EUR), Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 70,70 EUR), Lenzing (-0,65 Prozent auf 23,05 EUR) und UBM Development (-0,58 Prozent auf 17,00 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 273.438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 48,751 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Die OMV-Aktie weist mit 7,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
19.12.12 STRABAG SE sell Erste Group Bank
06.03.12 STRABAG SE neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.12 STRABAG SE halten Erste Bank AG
02.12.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG
30.09.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG

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