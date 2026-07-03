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ATX Prime-Marktbericht

Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Handel in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Montagmittag schwächer

Anleger in Wien treten am Montag den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
187.80 EUR -12.70 EUR -6.33 %
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Indizes
ATX Prime
3,202.44 EUR -25.38 EUR -0.79 %
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Um 12:08 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,93 Prozent auf 3.197,89 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.227,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3.227,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.231,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.195,19 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 3.004,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 2.706,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, lag der ATX Prime bei 2.203,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 20,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.243,92 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,35 Prozent auf 29,95 EUR), Palfinger (+ 1,22 Prozent auf 33,20 EUR), FACC (+ 0,95 Prozent auf 19,22 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,78 Prozent auf 18,14 EUR) und Frequentis (+ 0,48 Prozent auf 63,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-6,96 Prozent auf 188,40 EUR), Wolford (-3,48 Prozent auf 2,22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,17 Prozent auf 4,97 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,91 Prozent auf 77,20 EUR) und ZUMTOBEL (-1,76 Prozent auf 3,91 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 58.292 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,910 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank