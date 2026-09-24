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Index-Bewegung

Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich schwächer

Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich schwächer

Der ATX Prime verlor am Donnerstag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
84.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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AT & S (AT&S)
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Polytec
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Raiffeisen
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Rosenbauer
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Semperit AG Holding
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Indizes
ATX Prime
3,372.68 EUR -9.92 EUR -0.29 %
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Am Donnerstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,29 Prozent leichter bei 3.372,68 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 3.382,60 Punkten, nach 3.382,60 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.359,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3.404,09 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.254,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3.179,50 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 2.314,75 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 26,88 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.434,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 4,18 Prozent auf 64,80 EUR), Polytec (+ 3,13 Prozent auf 5,28 EUR), Semperit (+ 2,98) Prozent auf 19,00 EUR), OMV (+ 2,88 Prozent auf 73,30 EUR) und FACC (+ 1,95 Prozent auf 15,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-4,88 Prozent auf 195,00 EUR), Wienerberger (-3,46 Prozent auf 17,04 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 83,80 EUR), Lenzing (-2,12 Prozent auf 20,75 EUR) und Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 63,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 368.186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 46,925 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 6,58 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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