Handel in Wien: ATX Prime schwächelt nachmittags

Kursverlauf

20.10.26 15:57 Uhr

Das macht der ATX Prime am Nachmittag.

Am Dienstag gibt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,34 Prozent auf 3.151,97 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 3.194,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3.194,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.194,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.136,80 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 3.330,07 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 3.151,55 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.305,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 1,48 Prozent auf 68,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,43 Prozent auf 21,25 EUR), Telekom Austria (+ 0,82 Prozent auf 8,59 EUR), Lenzing (+ 0,57 Prozent auf 10,58 EUR) und Verbund (+ 0,45 Prozent auf 66,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-9,17 Prozent auf 1,98 EUR), AT S (AT&S) (-6,15 Prozent auf 161,80 EUR), Warimpex (-4,59 Prozent auf 0,46 EUR), Frequentis (-3,27 Prozent auf 62,20 EUR) und Addiko Bank (-2,69 Prozent auf 25,30 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 109.533 Aktien gehandelt. Mit 42,768 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie weist mit 7,33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Mit 6,40 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net