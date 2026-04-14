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ATX Prime-Kursverlauf

Handel in Wien: ATX Prime steigt am Mittwochnachmittag

15.04.26 15:57 Uhr
Handel in Wien: ATX Prime steigt am Mittwochnachmittag | finanzen.net

Derzeit herrscht in Wien ein ruhiger Handel.

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ATX Prime
2.917,2 PKT -1,4 PKT -0,05%
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Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 15:39 Uhr via Wiener Börse 0,01 Prozent stärker bei 2.918,95 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent fester bei 2.919,23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.918,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.909,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.929,43 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 1,73 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der ATX Prime bei 2.618,16 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 15.01.2026, einen Wert von 2.716,81 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 15.04.2025, den Stand von 1.976,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,81 Prozent. Bei 2.929,43 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,32 Prozent auf 70,70 EUR), Frequentis (+ 2,29 Prozent auf 80,50 EUR), BAWAG (+ 2,24 Prozent auf 155,20 EUR), Rosenbauer (+ 1,89 Prozent auf 54,00 EUR) und AMAG (+ 1,70 Prozent auf 29,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil STRABAG SE (-5,41 Prozent auf 89,10 EUR), voestalpine (-2,20 Prozent auf 41,80 EUR), PORR (-2,10 Prozent auf 39,65 EUR), Polytec (-2,08 Prozent auf 3,76 EUR) und Wienerberger (-1,97 Prozent auf 24,84 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 158.303 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,588 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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