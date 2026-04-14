Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich leichter
Der ATX Prime verbucht aktuell Verluste.
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Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,51 Prozent tiefer bei 2.923,24 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,037 Prozent schwächer bei 2.937,13 Punkten, nach 2.938,23 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.937,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.910,16 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,00 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 2.806,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.813,77 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 08.05.2025, mit 2.164,98 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,97 Prozent nach oben. Bei 2.973,28 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), UBM Development (+ 1,16 Prozent auf 17,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 33,80 EUR), Flughafen Wien (+ 0,81 Prozent auf 50,00 EUR) und DO (+ 0,54 Prozent auf 184,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil CA Immobilien (-5,19 Prozent auf 25,55 EUR), ZUMTOBEL (-2,90 Prozent auf 3,68 EUR), Wienerberger (-2,08 Prozent auf 25,44 EUR), Rosenbauer (-2,00 Prozent auf 58,80 EUR) und Polytec (-1,84 Prozent auf 4,27 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85.223 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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