DAX24.488 -0,7%Est505.929 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +0,4%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.006 -0,3%Euro1,1765 +0,3%Öl100,3 -3,0%Gold4.719 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL, Bitcoin im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich leichter

08.05.26 12:26 Uhr
Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich leichter | finanzen.net

Der ATX Prime verbucht aktuell Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
25,85 EUR -1,30 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
180,40 EUR -1,60 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
99,30 EUR -0,80 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flughafen Wien AG
49,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
60,15 EUR 0,20 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Polytec
4,22 EUR 0,01 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rosenbauer
59,20 EUR 0,60 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
33,40 EUR -0,65 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBM Development AG
16,85 EUR -0,05 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,42 EUR 0,01 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Wienerberger AG
25,76 EUR -0,44 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
2,60 EUR -0,10 EUR -3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3,70 EUR 0,02 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.924,7 PKT -13,5 PKT -0,46%
Charts|News|Analysen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,51 Prozent tiefer bei 2.923,24 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,037 Prozent schwächer bei 2.937,13 Punkten, nach 2.938,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.937,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.910,16 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,00 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 2.806,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 2.813,77 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 08.05.2025, mit 2.164,98 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,97 Prozent nach oben. Bei 2.973,28 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), UBM Development (+ 1,16 Prozent auf 17,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 33,80 EUR), Flughafen Wien (+ 0,81 Prozent auf 50,00 EUR) und DO (+ 0,54 Prozent auf 184,60 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil CA Immobilien (-5,19 Prozent auf 25,55 EUR), ZUMTOBEL (-2,90 Prozent auf 3,68 EUR), Wienerberger (-2,08 Prozent auf 25,44 EUR), Rosenbauer (-2,00 Prozent auf 58,80 EUR) und Polytec (-1,84 Prozent auf 4,27 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85.223 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen