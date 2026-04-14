Handel in Wien: ATX sackt am Freitagmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 12:06 Uhr um 0,52 Prozent auf 5.910,69 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder sind damit 168,899 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,040 Prozent schwächer bei 5.939,02 Punkten, nach 5.941,42 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5.880,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.939,02 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,99 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 08.04.2026, den Stand von 5.665,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 5.665,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.293,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.018,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 0,90 Prozent auf 33,80 EUR), DO (+ 0,54 Prozent auf 184,60 EUR), BAWAG (+ 0,20 Prozent auf 148,90 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 60,00 EUR) und Raiffeisen (-0,13 Prozent auf 45,94 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil CA Immobilien (-5,19 Prozent auf 25,55 EUR), Wienerberger (-2,08 Prozent auf 25,44 EUR), Palfinger (-1,39 Prozent auf 35,35 EUR), Vienna Insurance (-1,05 Prozent auf 65,80 EUR) und UNIQA Insurance (-0,94 Prozent auf 16,84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 85.223 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 38,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,81 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net