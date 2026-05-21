DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 -5,2%Nas26.049 -2,9%Bitcoin53.036 -3,5%Euro1,1524 -0,8%Öl93,00 -2,5%Gold4.331 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich
Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen? Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Handel in Wien: ATX sackt zum Ende des Freitagshandels ab

05.06.26 17:57 Uhr
Handel in Wien: ATX sackt zum Ende des Freitagshandels ab | finanzen.net

So bewegte sich der ATX zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
125,60 EUR -20,20 EUR -13,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23,20 EUR -0,85 EUR -3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
101,10 EUR 0,50 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,45 EUR -0,15 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
22,55 EUR -0,75 EUR -3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
63,05 EUR -0,90 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
32,40 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
40,20 EUR -0,30 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
48,44 EUR -0,26 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
58,70 EUR 0,55 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
59,30 EUR -0,40 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
47,80 EUR -0,86 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6.084,2 PKT -32,4 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent leichter bei 6.084,17 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 171,326 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.116,94 Zählern und damit 0,007 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.116,53 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6.077,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.165,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.800,23 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 5.437,32 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 4.415,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,69 Prozent. 6.167,48 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 102,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,18 Prozent auf 60,20 EUR), Verbund (+ 0,94) Prozent auf 59,35 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,75 EUR) und OMV (+ 0,40 Prozent auf 63,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,33 Prozent auf 133,20 EUR), PORR (-4,83 Prozent auf 38,45 EUR), CA Immobilien (-4,81 Prozent auf 22,75 EUR), voestalpine (-3,24 Prozent auf 47,20 EUR) und Lenzing (-2,37 Prozent auf 22,65 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 402.595 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,035 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AT & S (AT&S)

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
15.04.2009AT&S haltenErste Bank AG
30.01.2009AT&S haltenErste Bank AG
03.11.2008AT&S haltenErste Bank AG
22.10.2008AT&S neutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2008AT&S holdRaiffeisen Centrobank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2009AT&S verkaufenErste Bank AG
19.05.2009AT&S neues KurszielJP Morgan Chase & Co.
17.12.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2007AT&S strikt meidenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT & S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen