Handel in Wien: ATX sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Kursverlauf

So bewegte sich der ATX zum Handelsschluss.

Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,53 Prozent leichter bei 6.084,17 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 171,326 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.116,94 Zählern und damit 0,007 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.116,53 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6.077,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.165,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.800,23 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 5.437,32 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 4.415,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,69 Prozent. 6.167,48 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 102,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,18 Prozent auf 60,20 EUR), Verbund (+ 0,94) Prozent auf 59,35 EUR), EVN (+ 0,88 Prozent auf 28,75 EUR) und OMV (+ 0,40 Prozent auf 63,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen AT S (AT&S) (-6,33 Prozent auf 133,20 EUR), PORR (-4,83 Prozent auf 38,45 EUR), CA Immobilien (-4,81 Prozent auf 22,75 EUR), voestalpine (-3,24 Prozent auf 47,20 EUR) und Lenzing (-2,37 Prozent auf 22,65 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 402.595 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,035 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net