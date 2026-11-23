ATX-Performance

Der ATX notierte am Montagabend im Plus.

Am Montag steht der ATX via Wiener Börse letztendlich 2,22 Prozent im Plus bei 6.342,01 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 181,704 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,016 Prozent höher bei 6.205,19 Punkten, nach 6.204,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.197,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.384,65 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bewegte sich der ATX bei 6.270,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6.631,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.789,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 18,50 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 13,03 Prozent auf 110,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4,88 Prozent auf 19,34 EUR), PORR (+ 4,47 Prozent auf 35,05 EUR), DO (+ 3,37 Prozent auf 230,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3,34 Prozent auf 71,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil OMV (-1,02 Prozent auf 68,25 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,40 EUR), Lenzing (+ 0,10 Prozent auf 9,75 EUR), Wienerberger (+ 0,46 Prozent auf 15,22 EUR) und EVN (+ 0,49 Prozent auf 30,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 371.900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net