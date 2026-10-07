Handel in Wien: ATX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

ATX-Performance im Blick

07.10.26 17:57 Uhr

Der ATX notierte schlussendlich im Minus.

Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 2,65 Prozent schwächer bei 6.611,99 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190,732 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,021 Prozent leichter bei 6.790,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.792,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6.562,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.793,71 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,57 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 6.905,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.488,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4.703,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 2,39 Prozent auf 72,90 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (-0,55 Prozent auf 63,10 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 28,55 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,49 Prozent auf 66,20 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Erste Group Bank (-4,90 Prozent auf 110,60 EUR), Andritz (-4,26 Prozent auf 80,90 EUR), Raiffeisen (-3,91 Prozent auf 57,75 EUR), BAWAG (-3,79 Prozent auf 170,30 EUR) und voestalpine (-3,59 Prozent auf 43,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 706.839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net