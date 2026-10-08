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Kursverlauf

Handel in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter

Handel in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter

Der ATX gibt sich heute schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
108.30 EUR -2.40 EUR -2.17 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.55 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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Lenzing AG
11.16 EUR -1.46 EUR -11.57 %
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OMV AG
74.05 EUR 1.20 EUR 1.65 %
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Österreichische Post AG
30.55 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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PORR AG
31.40 EUR 1.65 EUR 5.55 %
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Raiffeisen
55.90 EUR -4.85 EUR -7.98 %
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STRABAG SE
100.80 EUR -1.40 EUR -1.37 %
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Verbund AG
64.90 EUR 2.00 EUR 3.18 %
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voestalpine AG
41.80 EUR -2.26 EUR -5.13 %
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Wienerberger AG
15.24 EUR -0.22 EUR -1.42 %
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Indizes
ATX
6,560.57 EUR -51.42 EUR -0.78 %
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Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,60 Prozent auf 6.572,55 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 191,915 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,229 Prozent schwächer bei 6.596,88 Punkten, nach 6.611,99 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6.596,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.503,62 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 2,16 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6.905,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der ATX 6.376,56 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4.702,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 22,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 2,77 Prozent auf 64,85 EUR), OMV (+ 1,78 Prozent auf 74,20 EUR), EVN (+ 1,58 Prozent auf 29,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,98 Prozent auf 31,00 EUR) und PORR (+ 0,67 Prozent auf 30,25 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Lenzing (-14,24 Prozent auf 10,72 EUR), Raiffeisen (-2,51 Prozent auf 56,30 EUR), Wienerberger (-2,13 Prozent auf 15,17 EUR), voestalpine (-2,05 Prozent auf 42,12 EUR) und STRABAG SE (-1,96 Prozent auf 100,20 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 329.385 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45,177 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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