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ATX im Blick

Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Start leichter

24.06.26 09:27 Uhr
Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Start leichter | finanzen.net

Der ATX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

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ATX
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Am Mittwoch tendiert der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,70 Prozent tiefer bei 6.499,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 182,310 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6.546,75 Zählern und damit 0,014 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.545,85 Punkte).

Der ATX verzeichnete bei 6.548,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6.496,43 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 0,410 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der ATX-Kurs bei 5.982,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.268,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.365,51 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 21,45 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell CA Immobilien (+ 1,31 Prozent auf 23,25 EUR), Lenzing (+ 0,39 Prozent auf 25,95 EUR), Wienerberger (+ 0,34 Prozent auf 23,42 EUR), Palfinger (+ 0,31 Prozent auf 32,70 EUR) und PORR (+ 0,22 Prozent auf 45,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil BAWAG (-1,91 Prozent auf 169,80 EUR), Erste Group Bank (-1,64 Prozent auf 113,80 EUR), Vienna Insurance (-1,04 Prozent auf 66,50 EUR), STRABAG SE (-0,99 Prozent auf 90,10 EUR) und voestalpine (-0,81 Prozent auf 44,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 10.018 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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