Handel in Wien: ATX zum Handelsende auf grünem Terrain

Index-Performance im Fokus

13.10.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Letztendlich sprang der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,27 Prozent auf 6.627,90 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 185,670 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,155 Prozent schwächer bei 6.599,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.609,76 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6.660,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.593,00 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 6.885,23 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 6.464,30 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Wert von 4.729,38 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 23,85 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1,90 Prozent auf 67,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,84 Prozent auf 66,40 EUR), EVN (+ 1,54 Prozent auf 29,70 EUR), OMV (+ 1,45 Prozent auf 73,60 EUR) und BAWAG (+ 1,37 Prozent auf 170,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-6,34 Prozent auf 10,64 EUR), AT S (AT&S) (-6,05 Prozent auf 202,00 EUR), voestalpine (-1,13 Prozent auf 43,88 EUR), Andritz (-0,61 Prozent auf 81,80 EUR) und Wienerberger (-0,33 Prozent auf 15,28 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Lenzing-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 507.310 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,186 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,58 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net