Handel in Wien: ATX zum Handelsende in der Gewinnzone

ATX-Performance im Blick

16.10.26 17:57 Uhr

Der ATX gewann schlussendlich an Wert.

Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,75 Prozent höher bei 6.557,32 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 188,529 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 6.508,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.508,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6.508,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.572,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,187 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 6.810,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.459,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4.675,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 22,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Palfinger (+ 3,22 Prozent auf 27,25 EUR), Verbund (+ 3,17 Prozent auf 66,70 EUR), CA Immobilien (+ 2,85 Prozent auf 21,65 EUR), Raiffeisen (+ 1,69 Prozent auf 57,10 EUR) und BAWAG (+ 1,45 Prozent auf 168,30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Vienna Insurance (-2,17 Prozent auf 67,70 EUR), Lenzing (-1,65 Prozent auf 10,76 EUR), AT S (AT&S) (-1,58 Prozent auf 174,20 EUR), STRABAG SE (-0,59 Prozent auf 101,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,58 Prozent auf 17,12 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 504.042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43,235 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net