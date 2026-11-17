ATX im Blick

Das macht der ATX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verliert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,70 Prozent auf 6.584,41 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 194,070 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 6.631,34 Punkte an der Kurstafel, nach 6.631,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6.631,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.574,14 Punkten erreichte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 6.557,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6.701,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, notierte der ATX bei 4.820,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 23,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7.043,27 Punkten. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 1,13 Prozent auf 107,20 EUR), DO (+ 0,66 Prozent auf 230,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 32,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,14 Prozent auf 73,90 EUR) und CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 20,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-3,47 Prozent auf 10,58 EUR), voestalpine (-2,08 Prozent auf 34,78 EUR), Palfinger (-1,64 Prozent auf 27,05 EUR), Raiffeisen (-1,04 Prozent auf 61,90 EUR) und Erste Group Bank (-1,02 Prozent auf 115,90 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 38.766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net